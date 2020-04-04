Во Львовской области количество больных коронавирусом возросло до 15 человек

Во Львовской области количество больных коронавирусом COVID-19 возросло до 15 человек, сообщает пресс-служба Львовской областной госадминистрации со ссылкой на главного эпидемиолога области Наталью Тимко.

По состоянию на вечер 3 апреля в области зафиксировали 14 случаев заражения.

На лечении в областной инфекционной больнице находятся 50 человек, 4 из них в палате интенсивной терапии. Состояние большинства пациентов оценивают как средней тяжести, 6 – как тяжелое, один пациент на аппарате ИВЛ.

Как сообщалось ранее, 2 пациента, зараженные COVID-19, вылечились.