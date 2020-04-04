События

11:16 04.04.2020

Во Львовской области количество больных коронавирусом возросло до 15 человек

1 мин читать

Во Львовской области количество больных коронавирусом COVID-19 возросло до 15 человек, сообщает пресс-служба Львовской областной госадминистрации со ссылкой на главного эпидемиолога области Наталью Тимко.

По состоянию на вечер 3 апреля в области зафиксировали 14 случаев заражения.

На лечении в областной инфекционной больнице находятся 50 человек, 4 из них в палате интенсивной терапии. Состояние большинства пациентов оценивают как средней тяжести, 6 – как тяжелое, один пациент на аппарате ИВЛ.

Как сообщалось ранее, 2 пациента, зараженные COVID-19, вылечились.

Теги: #коронавирус #львовская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:28 04.04.2020
В Эстонии за сутки скончался один человек с коронавирусом, общее число заразившихся превысило тысячу

В Эстонии за сутки скончался один человек с коронавирусом, общее число заразившихся превысило тысячу

12:12 04.04.2020
Порошенко: несмотря на жесткую конкуренцию в мире за медтовары, мы закупили 100 тыс. защитных костюмов для украинских медиков

Порошенко: несмотря на жесткую конкуренцию в мире за медтовары, мы закупили 100 тыс. защитных костюмов для украинских медиков

12:02 04.04.2020
В Черновицкой области уже 225 случаев заражения коронавирусом – глава ОГА

В Черновицкой области уже 225 случаев заражения коронавирусом – глава ОГА

11:43 04.04.2020
Здоровым людям на самоизоляции разрешат дважды в неделю выходить в магазин, заболевших COVID-19 будут жестко контролировать – Ляшко

Здоровым людям на самоизоляции разрешат дважды в неделю выходить в магазин, заболевших COVID-19 будут жестко контролировать – Ляшко

11:31 04.04.2020
За сутки количество заболевших коронавирусом в России увеличилось на 582 до 4731 человека, умерли за сутки 9 человек - оперштаб

За сутки количество заболевших коронавирусом в России увеличилось на 582 до 4731 человека, умерли за сутки 9 человек - оперштаб

11:22 04.04.2020
Без соблюдения жесткого карантина пик заболеваемости COVID-19 может начаться с 14-15 апреля – Ляшко

Без соблюдения жесткого карантина пик заболеваемости COVID-19 может начаться с 14-15 апреля – Ляшко

10:57 04.04.2020
Около сотни украинцев находятся в больницах Италии с диагнозом коронавирус - Аваков

Около сотни украинцев находятся в больницах Италии с диагнозом коронавирус - Аваков

10:55 04.04.2020
В Кировоградской области количество инфицированных COVID-19 возросло до 23 человек – глава ОГА

В Кировоградской области количество инфицированных COVID-19 возросло до 23 человек – глава ОГА

10:50 04.04.2020
В Киеве 25 новых подтвержденных случаев заражения COVID-19, всего 214 заболевших - Кличко

В Киеве 25 новых подтвержденных случаев заражения COVID-19, всего 214 заболевших - Кличко

10:42 04.04.2020
Певица Pink заявила, что выздоровела от коронавируса и пожертвует $1 млн на борьбу с ним

Певица Pink заявила, что выздоровела от коронавируса и пожертвует $1 млн на борьбу с ним

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Черновицкой области уже 225 случаев заражения коронавирусом – глава ОГА

Здоровым людям на самоизоляции разрешат дважды в неделю выходить в магазин, заболевших COVID-19 будут жестко контролировать – Ляшко

ОБСЕ призвала к неотложному разминированию на востоке Украины

Без соблюдения жесткого карантина пик заболеваемости COVID-19 может начаться с 14-15 апреля – Ляшко

Около сотни украинцев находятся в больницах Италии с диагнозом коронавирус - Аваков

ПОСЛЕДНЕЕ

Температура воздуха в Украине близка к апрельской норме, осадков пока не будет

США предоставили Украине с 2017 года более $5,5 млн на противоминную деятельность - посольство

ОБСЕ призвала к неотложному разминированию на востоке Украины

Четверых нарушителей карантина задержали на госгранице Украины

В Украине зафиксировано 1096 случаев инфицирования коронавирусом COVID–19, из них 28 летальных – Минздрав

В Украину за минувшие сутки вернулись 7 тыс. украинцев - Госпогранслужба

Трамп предлагает американцам сберечь медицинские маски для медиков и обойтись самодельными

За границей от COVID-19 умерли 5 украинцев – МИД

В США в связи с распространением коронавируса в тюрьмах будут освобождать заключенных - генпрокурор

Пожар в Остерском лесничестве на Черниговщине тушили авиацией

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА