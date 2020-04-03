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22:14 03.04.2020

Число скончавшихся в Москве пациентов с коронавирусом достигло 24

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Число скончавшихся в Москве пациентов с коронавирусом достигло 24

В Москве скончались ещё четыре пациента, у которых был подтвержден диагноз "двусторонняя пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в пятницу.

"Среди умерших - пациенты от 80 до 86 лет. Одному умершему было 34 года. Он страдал хроническим бронхитом, имел проблемы с сердцем и поджелудочной железой", - уточнил собеседник агентства.

Таким образом, общее число скончавшихся в Москве пациентов с коронавирусом достигло 24. При этом 34-летний пациент стал самым молодым из них.

" 34-летний мужчина находился на искусственной вентиляции легких в течение четырех дней. Помимо двусторонней пневмонии, у пациента зафиксировано полнокровие внутренних органов, отек легких и головного мозга, кровоизлияния", - рассказали в оперштабе.

Кроме того, хроническим бронхитом страдали трое из заболевших. Все пациенты имели сопутствующие заболевания. Среди других заболеваний - пиелонефрит, хронический бронхит, гипертония, атеросклероз.

По данным на утро пятницы, в Москве зафиксировано 2923 случаев заболевания COVID-19, 168 человек вылечились от инфекции.

Теги: #коронавирус #россия #москва #ситуация
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