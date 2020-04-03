Степанов: новая компания моей супруги не имеет никакого отношения к пандемии коронавируса, у нее другой профиль

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов опроверг распространяемую в СМИ информацию о новой компании его супруги.

"Сейчас в сети распространяется манипулятивная информация о новосозданной компании моей супруги. В частности говорится, что компания была "создана под мое назначение" и будет заниматься поставками медицинских товаров во время пандемии коронавируса",- написал он в Facebook в пятницу.

По словам министра, новая компания не имеет никакого отношения к пандемии коронавируса. "Цель одна - предоставлять лучшие услуги и создать онкологическую клинику европейского уровня. Итак, эта компания не имеет никакого отношения к пандемии коронавируса, ведь имеет совсем другой профиль. Решение о строительстве онкоцентра было принято еще в конце 2019 года. Тогда я занимался собственным бизнесом и это было задолго до того, как я начал работать министром здравоохранения",- сказал он.

Кроме того, Степанов отметил, что онкоцентр будет построен за счет личных сбережений. "У меня есть собственные накопления, которые я честно вношу в свою декларацию. Я не прячусь и не манипулирую. Зная, что у меня есть средства, вы можете быть спокойны. Я пришел на должность министра не для того, чтобы нажиться, а для того, чтобы провести реальные изменения и помочь стране",- написал он, добавив, что "полностью сосредоточен на своей работе".

"Поэтому не ищите "измены" - ее нет", - добавил министр.