Киевская область готовится к пику эпидемии коронавируса, который ожидается в 20-х числах апреля

До конца апреля в медицинские учреждения Киевской области поступит дополнительно еще 46 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил исполняющий обязанности руководителя Киевской областной государственной администрации (ОГА) Василий Володин.

«Хочу проинформировать вас о том, что область продолжает готовиться к всплеску эпидемии. По предварительным оценкам медиков можно допустить, что пик заболевания коронавирусом у нас может наступить ориентировочно к 20-м числам апреля», - сказал он в пятницу в ходе онлайн-брифинга.

«До конца апреля ожидаем закупку еще 46 аппаратов ИВЛ, все они будут направлены в инфекционные отделения больниц области. Уверены, что мы успеем», - сказал Володин.

Ранее сообщалось, что всего в медучреждениях Киевской области есть 204 аппарата ИВЛ.

Кроме того, Володин рассказал, что для обсервации украинцев, которые вернулись из-за границы, предусмотрено 6 объектов на 860 мест, в них создаются необходимые условия проживания.

«Также прорабатываются все возможные варианты местного производства средств дезинфекции…. Мы договорились… с предприятием «Белоцерковвода» о 300 тоннах в месяц дезинфицирующего концентрата. По предварительным оценкам, этого объема для области должно хватить», - отметил и.о. руководителя области.

Володин подчеркнул невозможность возобновления работы рынков области в условиях карантина. Запрет на работу рынков, по его словам, будет действовать до улучшения эпидситуации, пока же могут работать только оптовые рынки и рынки с адресной доставкой.

Что касается контрольно-пропускных пунктов, то, по словам и.о главы ОГА, как и прежде, они работают на въезде/выезде из двух населенных пунктов – пгт Козин Обуховского района и села Лесники Киево-Святошинского района, новые ограничения пока не устанавливались.

Володин также рассказал, что в настоящее время есть информация о 353 фактах, связанных с нарушением карантинных мер. «Из них задокументировано 205 фактов, в суд направлено 198 протоколов, 3 штрафа уже наложены судом», - добавил он.