В Украине с начала карантина составлено 3566 админпротоколов по фактам нарушения правил, открыты 44 уголовных дела

С начала введения карантина в Украине по фактам нарушения правил было составлено 3566 административных протоколов, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"По итогам рассмотрения судами наложены штрафы на общую сумму более 272 тыс. грн", - указывается в сообщении.

Отмечается, что также по состоянию на 3 апреля по фактам, связанным с нарушениями карантинных мер, было начато 44 уголовных производства.

"Особое внимание уделяют лицам, которые обязаны находиться на самоизоляции. Это касается тех граждан, которые недавно вернулись из-за границы или контактировали с больными COVID-19. Полицейские общаются с ними по телефону, разъясняют необходимость соблюдения режима самоизоляции, а также проводят выборочные проверки, наведываясь к ним домой", - сообщают правоохранители.

За нарушение режима самоизоляции с начала карантина было составлено 153 административных протокола: в Киеве - 64, Винницкой области - 18, Черновицкой - 17, Ивано-Франковской - 11, Полтавской - 8, Волынской - 5, Закарпатской - 5, Сумской - 4, Херсонской - 4, Хмельницкой - 4, Харьковской - 3, Киевской - 2, Кировоградской - 2, Николаевской - 1, Одесской - 1, Тернопольской - 1.

Кроме того, полиция круглосуточно охраняет 65 учреждений лечения и обсервации граждан, а также принимает участие в работе 229 карантинных постов.

Всего к обеспечению мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и охраны общественной безопасности привлечены почти 23 тыс. правоохранителей.