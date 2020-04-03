События

14:52 03.04.2020

Нарушивших самоизоляцию дважды будут принудительно отправлять в обсерватор

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Нарушивших самоизоляцию дважды будут принудительно отправлять в обсерватор

Кабинет министров Украины постановил, что обязательной госпитализации в обсерваторы, которые определяются областными, Киевской городской государственными администрациями, подлежат лица, которые не могут соблюдать требования самоизоляции, а также те, кто дважды нарушил условия самоизоляции.

Соответствующие изменения в постановление №211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2" правительство утвердила 2 апреля.

Кроме того, обязательной обсервации подлежат лица, имевшие контакт с больными или имеющие признаки инфицирования COVID-19 и отказывающиеся от медицинского обследования по направлению лечащего врача. Детей до 12 лет будут госпитализировать вместе с одним из родителей.

Срок обсервации составляет 14 дней.

Теги: #коронавирус #кабмин
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