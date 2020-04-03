События

14:22 03.04.2020

Кабмин поручил глава ОГА создать КПП на въезде/выезде с привлечением военнослужащих, проводить скрининг температуры

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Кабмин поручил глава ОГА создать КПП на въезде/выезде с привлечением военнослужащих, проводить скрининг температуры

Кабинет министров поручил областным государственным администрациям и Киевской горгосадминистрации установить особый режим на въездах/выездах на/с территории областей и организовать мониторинг состояния здоровья путем температурного скрининга, говорится в постановлении Кабмина №255 от 2 апреля 2020 года.

Для организации особого режима Кабмин поручил создать на въездах/выездах на/с территории областей контрольно-пропускные пункты, привлекать в установленном порядке для работы в этих пунктах военнослужащих, работников, материально-технические и транспортные средства предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности, а также частей и подразделений Министерства обороны и Министерства внутренних дел.

При этом в случае ухудшения эпидемической ситуации ОГА поручено ограничивать перемещение между областями.

Кроме того, в случае необходимости, Кабмин поручил обеспечить оперативный отзыв с очной формы обучения на заочную врачей-интернов для привлечения их к оказанию медицинской помощи.

Теги: #кабмин
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