В Украинском институте национальной памяти заявляют (УИНП), что Киевский метрополитен будет информировать пассажиров о заповеднике "Бабий Яр", расположенном возле станции "Дорогожичи" Сырецко-Печерской (М3, "зеленой") линии столичной подземки.

"В ответ на обращение Украинского института национальной памяти КП "Киевский метрополитен" дополнить графические указатели в вагонах метро зеленой линии и на станции "Дорогожичи" информацией о выходе в Национальный историко-мемориальный заповедник "Бабий Яр", - говорится в сообщении пресс-службы УИНП.

В частности, при печати нового тиража линейных схем, для последующего размещения их в подвижном составе зеленой (М3) линии Киевского метрополитена, соответствующее обозначение "Заповедник "Бабий Яр" (Национальный историко-мемориальный заповедник "Бабий Яр") будет нанесено над станцией "Дорогожичи"; сделана надпись на украинском и английском языках.

В рамках дальнейшей реализации новой системы навигации пассажиров на станции "Дорогожичи" также предусматривается размещение навигационных панелей с нумерацией выходов и дополнения указателей вышеуказанной информации.

Как сообщалось, столичные власти получили предложение переименовать станцию метрополитена "Дорогожичи" в Киеве в "Бабий Яр". С такой инициативой на имя киевского городского головы обратились Благотворительный фонд "Мемориал Холокоста "Бабий Яр" и общественная организация "Марш памяти".

В УИНП не поддержали переименование и сообщили, что обратились к руководству Киевского метрополитена с предложением во время звукового объявления остановки на станции метро "Дорогожичи" сообщать о выходе в Национальный историко-мемориальный заповедник "Бабий Яр".