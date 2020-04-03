3 апреля подпишут контракт по закупке реагентов для проведения в Украине одного миллиона тестов на коронавирус

3 апреля будет подписан контракт по закупке реагентов, которых хватит на проведение 1 млн тестов на коронавирус в Украине, сообщил заместитель главы Офиса президента Украины, секретарь координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко.

"В начале следующей недели эти реагенты отправят в региональные лаборатории",- отметил он на ежедневном селекторном совещании в пятницу под председательством президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба главы государства.

Тимошенко отметил, что этой ночью в Украину прибыло еще 100 тыс. тестов и к вечеру их доставят в регионы.

Дополнительно в области сегодня отгружают первую партию многократных защитных костюмов для врачей. До конца следующей недели медицинские учреждения получат 12 тыс. единиц такой защитной одежды.

Тимошенко подчеркнул, что закупка необходимых спецсредств и оборудования происходит на постоянной основе.

Зеленский отметил, что должна проходить проверка доставки этих вещей в медицинские учреждения.

"Чтобы не было так, что мы ищем деньги, партнеров, договариваемся с производством за рубежом, организуем самолеты, перевозки, а затем получаем красивую статистику и сотни обращений врачей о том, что у них ничего нет. Медики – в эпицентре заражения, и они же наши воины, наша защита, наша надежда. Мы делаем все, чтобы они были защищены и могли защитить нас", - указал президент.

Зеленскому также сообщили, что для реагирования на сложную ситуацию у медиков в Тернопольской области и их обращение к президенту и правительству главный санитарный врач Виктор Ляшко Украины уже отправился в регион. На месте он рассмотрит вопрос обеспечения медицинских работников средствами защиты, проинформирует о последних действиях правительства для их помощи пациентам, а также рассмотрит все текущие вопросы, которые беспокоят врачей и местных жителей.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов отметил, что происходит лицензирование украинских предприятий для изготовления препаратов, которые помогут начать преодолевать COVID-19 на начальных стадиях и избегать осложнений, и что Минздрав уже выработал протокол лечения больных коронавирусом.