Усиление карантинных мер позволит снизить количество критических и летальных случаев во время пикового роста заболеваемости COVID-19 - главсанврач

Украину в ближайшее время ожидает пиковый рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил главный государственный санврач Виктор Ляшко.

"Мы реально и детально изучаем ситуацию, которая происходит в странах Европейского Союза, и мы прогнозируем, что в ближайшее время нас ожидает пиковый рост коронавирусной болезни на территории Украины", - сообщил Ляшко на пресс-брифинге в Киеве в пятницу.

Он отметил, что усилий государственных органов будет недостаточно, если граждане не будут выполнять рекомендации по соблюдению противоэпидемических мероприятий, рекомендуемых правительством.

"Мы предлагаем более жесткий карантин. Мы будем предлагать ограничивать мобильность людей для того, чтобы планово и без нагрузок пройти пиковый рост заболеваемости коронавирусной болезнью ", - заявил Ляшко.

"Мы предлагаем жесткие меры, поскольку наши расчеты показывают: при введении дополнительных мер по изоляции и ограничения мобильности мы сможем значительно уменьшить количество критических случаев и летальных исходов", - добавил он.

Как сообщалось, по состоянию на 10:00 3 апреля в Украине 942 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 138 новых случаев.