За две недели число безработных в США из-за коронавируса увеличилось на 10 млн человек – агентство

СВ США за последние две недели число безработных увеличилось на 10 млн человек, сообщило в пятницу агентство Associated Press (АР).

"Коронавирус выбросил 10 миллионов американцев с работы всего за две недели - это самый стремительный, самый ошеломляющий коллапс, который когда-либо наблюдал американский рынок труда", - говорится в сообщении агентства.

За эту неделю было подано 6,6 млн заявок на пособие по безработице в дополнение к 3,3 млн на прошлой неделе. "Экономисты предупредили, что безработица может достичь уровней, невиданных со времен депрессии", - пишет АР.

Оно обращает внимание на то, что кризис общественного здравоохранения усугубился в Нью-Йорке, где, по состоянию на утро пятницы зарегистрировано больше 1,5 тыс. смертных случаев в результате вызываемого коронавирусом заболевания.

АР в качестве примера сообщает, что похоронное бюро в одном из районов города собрало в четверг 185 тел умерших - в три раза больше вместимости.

Всего в мире число инфицированных COVID-19 превысило 1 млн человек, число жертв составило около 53 тыс.

"Нарастающие экономические последствия почти наверняка сигнализируют о начале глобальной рецессии", - подчеркивает агентство.