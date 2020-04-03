Прокуратура Сумской области устанавливает правомерность увольнения 47 медработников

Сумской местной прокуратурой начато уголовное производство по факту возможного нарушения законодательства о труде при увольнении 47 медицинских работников, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

«Основанием для начала следствия послужил видеосюжет, обнародован на «Телеканале СТС», в котором говорится о том, что в сумском роддоме во время карантина увольняют с работы 47 медиков с вероятными нарушениями требований действующего законодательства. Более того, под сокращение попали льготные категории лиц, в частности, матери-одиночки, лица, которым осталось 1-2 года до выхода на пенсию и т.д.», - говорится в сообщении, на официальной странице прокуратуры Сумской области в соцсети Фейсбук в четверг.

В рамках уголовного производства будет установлено правомерность увольнения медиков в условиях пандемии. Досудебное следствие поручено следователям Сумского отдела полиции.