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19:39 02.04.2020

В ВСУ подтвердили второй случай заражения коронавирусом военнослужащего

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В ВСУ подтвердили второй случай заражения коронавирусом военнослужащего

По состоянию на 17:00 2 апреля в Вооруженных силах Украины подтвердили второй случай заболевания COVID-19, сообщает командование Медицинских сил ВСУ в соцсети Facebook.

"У одного из военнослужащих Киевского гарнизона, который с 23 марта находился на самоизоляции в связи с контактом с больным лицом, 30 марта 2020 года по отдельному решению были взяты образцы для исследования и по результатам теста подтверждено заболевание острой респираторной болезнью COVID-19", - указывается в сообщении.

Уточняется, что на данный момент состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное, он проходит лечение в домашних условиях под присмотром медицинской службы.

Двое военнослужащих, вступавших в контакт с заболевшим во время выполнения служебных обязанностей, отправлены на самоизоляцию.

Как сообщалось, утром 1 апреля в ВСУ был зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом - заболела врач Хмельницкого военного госпиталя.

Теги: #всу #коронавирус #украина
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