Анализы на COVID-19 у председателя парламента Ирана дали положительный результат

Председатель меджлиса (парламента Ирана) Али Лариджани заразился коронавирусом COVID-19, сообщили в четверг иранским журналистам в парламентском отделе связей с общественностью.

Никаких деталей о состоянии здоровья Лариджани не сообщается, отмечается лишь, что он помещен на карантин.

На данный момент председатель парламента Ирана стал самым высокопоставленным представителем иранских властей, заразившихся коронавирусом.

Ранее представитель парламента Исламской республики сообщил, что у 23 из 100 диагностированных депутатов выявили коронавирус нового типа. Всего в меджлисе насчитывается 230 законодателей.

Кроме того, вирус был выявлен у высокопоставленного советника руководителя Исламской республики Иран аятоллы Али Хаменеи Али Акбара Велаяти, у главы Комитета по национальной безопасности и внешней политике меджлиса (парламента) Ирана Моджтабы Зульнура, а также вице-президента Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар.

По данным агентства "Фарс", министр культурного наследия и туризма Али Асгар Мунесан, министр торговли Реза Рахмани и первый вице-президент страны Эсхак Джахангири также являются инфицированными новым коронавирусом COVID-19.

От коронавируса в Иране скончался Сейед Мохаммад Мирмихаммади, член совещательного органа при Высшем руководителе Ирана - Совета целесообразности.