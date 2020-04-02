События

19:12 02.04.2020

Анализы на COVID-19 у председателя парламента Ирана дали положительный результат

1 мин читать
Анализы на COVID-19 у председателя парламента Ирана дали положительный результат

Председатель меджлиса (парламента Ирана) Али Лариджани заразился коронавирусом COVID-19, сообщили в четверг иранским журналистам в парламентском отделе связей с общественностью.

Никаких деталей о состоянии здоровья Лариджани не сообщается, отмечается лишь, что он помещен на карантин.

На данный момент председатель парламента Ирана стал самым высокопоставленным представителем иранских властей, заразившихся коронавирусом.

Ранее представитель парламента Исламской республики сообщил, что у 23 из 100 диагностированных депутатов выявили коронавирус нового типа. Всего в меджлисе насчитывается 230 законодателей.

Кроме того, вирус был выявлен у высокопоставленного советника руководителя Исламской республики Иран аятоллы Али Хаменеи Али Акбара Велаяти, у главы Комитета по национальной безопасности и внешней политике меджлиса (парламента) Ирана Моджтабы Зульнура, а также вице-президента Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар.

По данным агентства "Фарс", министр культурного наследия и туризма Али Асгар Мунесан, министр торговли Реза Рахмани и первый вице-президент страны Эсхак Джахангири также являются инфицированными новым коронавирусом COVID-19.

От коронавируса в Иране скончался Сейед Мохаммад Мирмихаммади, член совещательного органа при Высшем руководителе Ирана - Совета целесообразности.

Теги: #коронавирус #иран
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:03 02.04.2020
В Ривненской области Covid-19 заболел монах после общения с вернувшимся из Италии человеком – обладминистрация

В Ривненской области Covid-19 заболел монах после общения с вернувшимся из Италии человеком – обладминистрация

18:53 02.04.2020
Борьба против пандемии будет полностью бесполезной, если не вести ее глобально, считают в ЕС

Борьба против пандемии будет полностью бесполезной, если не вести ее глобально, считают в ЕС

18:34 02.04.2020
Мекка и Медина закрываются для внешнего мира

Мекка и Медина закрываются для внешнего мира

18:30 02.04.2020
Фокстрот в период карантина увеличил покрытие клиентской доставки во все 28 тыс населенных пунктов

Фокстрот в период карантина увеличил покрытие клиентской доставки во все 28 тыс населенных пунктов

18:27 02.04.2020
Более 50 украинских фур застряли на турецко-болгарской границе из-за решения Турции об обязательном карантине для водителей

Более 50 украинских фур застряли на турецко-болгарской границе из-за решения Турции об обязательном карантине для водителей

18:14 02.04.2020
60% украинцев ожидают ухудшения своего материального положения через три месяца, у 40% нет никаких сбережений

60% украинцев ожидают ухудшения своего материального положения через три месяца, у 40% нет никаких сбережений

18:13 02.04.2020
В Харьковской области умер мужчина с подозрением на Covid-19

В Харьковской области умер мужчина с подозрением на Covid-19

18:02 02.04.2020
На въездах в Тернополь обустраивают КПП для температурного скрининга прибывающих в город

На въездах в Тернополь обустраивают КПП для температурного скрининга прибывающих в город

18:02 02.04.2020
41% украинцев считают действия власти в связи с эпидемией Covid-19 оптимальными и адекватными, 60% поддерживают Зеленского

41% украинцев считают действия власти в связи с эпидемией Covid-19 оптимальными и адекватными, 60% поддерживают Зеленского

17:56 02.04.2020
ЦБ Армении ожидает замедления роста ВВП страны в 2020г до 0,7% из-за коронавируса

ЦБ Армении ожидает замедления роста ВВП страны в 2020г до 0,7% из-за коронавируса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Мекка и Медина закрываются для внешнего мира

В Харьковской области умер мужчина с подозрением на Covid-19

Минздрав утвердил единый протокол лечения Covid-19 в Украине

Мониторинговая миссия ООН считает, что закон об амнистии евромайдановцев мешает расследованию

МККК в Украине готов посещать задержанных на неподконтрольных территориях, если будет предоставлен такой доступ

ПОСЛЕДНЕЕ

Боевики 8 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи, потерь нет

Суд продлил обязательства подозреваемым по "делу Роттердам+"

Суд продлил подозреваемой в деле об убийстве Шеремета Яне Дугарь ночной домашний арест

КШЭ прогнозирует пик пандемии COVID-19 в Украине на лето

Главу Еврокомиссии беспокоит расширение полномочий правительства Венгрии, вызванное угрозой коронавируса

Минэкоэнерго отмечает снижение выбросов в крупных промышленных городах Украины

Экс-министр финансов Уманский видит причину своего увольнения в намерении снять глав налоговой и таможенной служб

Компания Трампа теряет более $1 млн в день из-за коронавируса - СМИ

Более трети украинцев проголосовали бы за "Слугу народа" на парламентских выборах- опрос "Socis"

41% украинцев считают действия власти в связи с эпидемией Covid-19 оптимальными и адекватными, 60% поддерживают Зеленского - соцопрос

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА