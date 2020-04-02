События

09:45 02.04.2020

Трубопровод для прокачки спирта из Приднестровья в Украину выявлен на границе с Молдовой

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Трубопровод для прокачки спирта из Приднестровья в Украину выявлен на границе с Молдовой

Пограничники Белгород-Днестровского отряда, реализуя оперативную информацию, совместно с водолазной группой отдела специальных действий Одесского отряда Морской охраны обнаружили трубопровод в Раздельнянском районе Одесской области.

"Пятьсот метров полиэтиленовой трубы были проложены от линии государственной границы под водой и землей на направлении Первомайск (РМ) - Кучурган (Украина) в сторону частного дома на территории Украины. Предварительно указанную магистраль незаконные элементы использовали для противозаконного перемещения спирта из так называемого "Приднестровья" в Украину", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины в четверг утром.

Трубопровод демонтировали. О данном факте уведомлены соответствующие правоохранительные органы.

Мероприятия по установлению круга лиц, причастных к противоправной деятельности, продолжаются.

Теги: #молдова #спирт #контрабанда
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