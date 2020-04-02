Китай предлагает зарубежным странам присоединиться к испытанию вакцины, которая разрабатывается в КНР

Китайские вирусологи, которые занимаются вакциной против коронавируса, предлагают другим государствам с неблагополучной ситуацией в области распространения инфекции провести клинические испытания на их территориях.

"Мы очень быстро поставили распространение вируса под контроль, и теперь у нас не хватает пациентов с подтвержденными случаями заражения для дальнейших испытаний вакцины", - цитирует гонконгская газета South China Morning Post оного из ведущих китайских вирусологов Чэнь Лина из лаборатории инфекционных заболеваний Китая, которая занимается разработкой вакцины.

Эксперт пояснил: "Например, если мы протестируем вакцину на 10 тыс. пациентов, и окажется, что только у 100 человек появится иммунитет, то 0,01% эффективности будет недостаточно, чтобы доказать, что вакцина может быть использована среди обычных людей".

Чэнь Вэй, ведущий эпидемиолог и вирусолог Военной академии медицинских наук Китая, в интервью китайской англоязычной газете China Daily заявила, что если первоначальные результаты испытаний подтвердят безопасность вакцины и дадут желаемый эффект, то Китай будет готов проверить ее эффективность за рубежом, если пандемия будет продолжать распространяться.

По ее словам, многие страны выразили заинтересованность в сотрудничестве с ее исследовательской группой в тестировании вакцины, но она не назвала страны, о которых идет речь.

Первые результаты клинических испытаний разработанных в Китае вариантов вакцины планируется обнародовать позднее в апреле, сообщили эксперты.