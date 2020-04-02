Военная прокуратура задержала гранатометчика охранного батальона за повторный сбыт оружия

Военная прокуратура Киевского гарнизона задержала гранатометчика батальона охраны во время повторного сбыта боеприпасов, а именно 109 патронов калибра 5,45х39мм и 39 сигнальных ракет, за которые он получил 13,5 тыс. грн, и армейского оборудования, сообщила пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Установлено, что 28.02.2020 по результатам контроля за совершением преступления проведено контролируемую закупку у указанного военнослужащего боеприпасов - 240 патронов калибра 5,45х39мм, которые предназначены для стрельбы из боевого нарезного огнестрельного оружия: автоматов АК-74, АКС-74, АКС-74, пулемета РПК, 2 портативных радиостанций Motorola DP4800 и 2 бронежилетов ТЕМП 3000 "Корсар МИД", за что он получил средства в размере 15 тыс. грн", - говорится в сообщении.

В настоящее время прокуроры и следователи проводят неотложные следственные (розыскные) действия, устанавливают другие лица, причастные к этому преступлению, выясняют происхождение боеприпасов, взрывчатых веществ, радиостанций и бронежилетов.