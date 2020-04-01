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23:46 01.04.2020

Восемь новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Тернопольской области, всего – 106

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Восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружили в Тернопольской области, сообщил Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом в Фейсбуке.

"Согласно с данными областного лабораторного центра на Тернопольщине зафиксировали 106 случаев COVID-19 по состоянию на 22:00 1 апреля", - говорится в сообщении.

В частности, 77 - жители Монастырского района (1 - летальный), 14 - жители Залещицкого района, 7 - жители Козовского района, 3 - жители города Тернополя, 2 – жители Кременецкого района, 1 - жительница Бучацкого района, 1 - житель Тернопольского района, 1 - житель Бережанского района.

Как сообщалось, в Украине лабораторно подтверждено 794 случая инфицирования коронавирусом, всего зафиксировано 20 летальных случаев от COVID-19 в Украине, а 13 человек выздоровели - повторное лабораторное исследование не обнаружило вируса в организме.

Теги: #коронавирус #украина #тернопольская
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