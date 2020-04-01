В Тернополе подтвержден новый случай СОVID-19 у вернувшегося из Польши мужчины

В г.Тернополь новый случай инфицирования СОVID-19 выявлен у вернувшегося из Польши 55-летнего мужчины, сообщает Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом.

"Коронавирус подтвердился у мужчины 55-ти лет, который вернулся из Польши. Сейчас житель Тернополя находится в инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи", - сказано в сообщении на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что с другими жителями, у которых ранее подтвердили коронавирус, он не контактировал.

Всего с начала эпидемии коронавируса лабораторно подтвержден СОVID-19 у 3 жителей г.Тернополя.