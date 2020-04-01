События

19:37 01.04.2020

Зеленский призывает украинцев к бдительности в связи с фактами мошенничества на теме коронавируса

1 мин читать
Зеленский призывает украинцев к бдительности в связи с фактами мошенничества на теме коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что правоохранители ведут борьбу с ложной информацией о коронавирусе, онлайн-мошенничеством и распространением медицинских средств сомнительного происхождения.

"Сегодня в мероприятиях по противодействию короновирусу задействовано более 20 тыс. сотрудников полиции и Нацгвардии. Среди прочего, они ведут борьбу с ложной информацией о вирусе, с онлайн-мошенничеством и распространением медицинских средств сомнительного происхождения. За это время найдено более ста дезинформаторов, заблокирован ряд интернет-ссылок, которые использовали в преступных целях, а также заблокированы банковские счета онлайн-мошенников", - сказал он в видеообращении к украинцам в среду.

Зеленский сообщил, что по указанным фактам начато 30 уголовных производств.

"Всех граждан я призываю быть бдительными, пользоваться только официальными источниками информации, не верить паническим сообщениям и объявлениям о непонятных лекарства, которые спасут вас от всех болезней", - подчеркнул он.

Теги: #коронавирус #мошенники #зеленский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:26 01.04.2020
В Турции за сутки скончались более 60 человек с коронавирусом - Минздрав

В Турции за сутки скончались более 60 человек с коронавирусом - Минздрав

20:22 01.04.2020
Неосторожные действия властей из-за коронавируса могут привести к продовольственному кризису в мире, предупредили в ООН и ВТО

Неосторожные действия властей из-за коронавируса могут привести к продовольственному кризису в мире, предупредили в ООН и ВТО

20:20 01.04.2020
Эрдоган пообещал Зеленскому безотлагательно рассмотреть запросы Украины о поставках респираторов и защитных костюмов

Эрдоган пообещал Зеленскому безотлагательно рассмотреть запросы Украины о поставках респираторов и защитных костюмов

20:13 01.04.2020
В Одесской области подтверждены еще два случая инфицирования коронавирусом – глава ОГА Куцый

В Одесской области подтверждены еще два случая инфицирования коронавирусом – глава ОГА Куцый

20:06 01.04.2020
Зеленский вновь призвал украинцев оставаться дома: пляжи не украдут, парки не исчезнут, а шашлыки могут вылезти боком

Зеленский вновь призвал украинцев оставаться дома: пляжи не украдут, парки не исчезнут, а шашлыки могут вылезти боком

20:04 01.04.2020
Американская разведка считает заниженными данные Китая по Covid-19 - агентство

Американская разведка считает заниженными данные Китая по Covid-19 - агентство

20:04 01.04.2020
Коронавирус унес жизни почти двух тысяч человек в штате Нью-Йорк

Коронавирус унес жизни почти двух тысяч человек в штате Нью-Йорк

20:02 01.04.2020
В Тернополе подтвержден новый случай СОVID-19 у вернувшегося из Польши мужчины

В Тернополе подтвержден новый случай СОVID-19 у вернувшегося из Польши мужчины

19:57 01.04.2020
Зеленский: АМКУ ежедневно мониторит цены и мы не позволим наживаться на украинцах в сложные времена

Зеленский: АМКУ ежедневно мониторит цены и мы не позволим наживаться на украинцах в сложные времена

19:55 01.04.2020
Зеленский предлагает Кабмину разработать механизм создания "миллионов рабочих мест", в том числе, для вернувшихся из-за границы

Зеленский предлагает Кабмину разработать механизм создания "миллионов рабочих мест", в том числе, для вернувшихся из-за границы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Эрдоган пообещал Зеленскому безотлагательно рассмотреть запросы Украины о поставках респираторов и защитных костюмов

Зеленский: АМКУ ежедневно мониторит цены и мы не позволим наживаться на украинцах в сложные времена

Зеленский призвал на фоне ситуации с коронавирусом не забывать о войне на востоке Украины

Зеленский подписал закон о внесении изменения в госбюджет относительно непрерывного обеспечения питания военнослужащих

Боевики 13 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, двое военных ранены – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко: мы купили 70 тыс. защитных костюмов для врачей и законтрактовали другие необходимые средства и аппаратуру

В Саудовской Аравии число зараженных за сутки увеличилось на 157 человек

Зеленский призвал на фоне ситуации с коронавирусом не забывать о войне на востоке Украины

Верховный суд подтвердил законность решения НБУ о применении меры воздействия к банку "Портал"

Около 2,5 тысяч туристов обвинили австрийский горнолыжный курорт в заражении коронавирусом

Зеленский: закупаемые Украиной медтовары равномерно распределяются в регионы

Салоны красоты в Киеве открываться не будут до улучшения ситуации с распространением коронавируса - мэр столицы

Кличко: мы заказали маски и аппараты ИВЛ, но есть проблемы с логистикой

Зеленский заявил, что государство не позволит приезжающим из-за рубежа украинцам быть эгоистами и уклоняться от обсервации

Зеленский подписал закон о внесении изменения в госбюджет относительно непрерывного обеспечения питания военнослужащих

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА