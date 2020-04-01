Зеленский призывает украинцев к бдительности в связи с фактами мошенничества на теме коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что правоохранители ведут борьбу с ложной информацией о коронавирусе, онлайн-мошенничеством и распространением медицинских средств сомнительного происхождения.

"Сегодня в мероприятиях по противодействию короновирусу задействовано более 20 тыс. сотрудников полиции и Нацгвардии. Среди прочего, они ведут борьбу с ложной информацией о вирусе, с онлайн-мошенничеством и распространением медицинских средств сомнительного происхождения. За это время найдено более ста дезинформаторов, заблокирован ряд интернет-ссылок, которые использовали в преступных целях, а также заблокированы банковские счета онлайн-мошенников", - сказал он в видеообращении к украинцам в среду.

Зеленский сообщил, что по указанным фактам начато 30 уголовных производств.

"Всех граждан я призываю быть бдительными, пользоваться только официальными источниками информации, не верить паническим сообщениям и объявлениям о непонятных лекарства, которые спасут вас от всех болезней", - подчеркнул он.