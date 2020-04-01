В Ивано-Франковской области 65 случаев заболевая COVID-19, 5 человек с коронавирусом умерли - ОГА

В Ивано-Франковской области по состоянию на 1 апреля зафиксировано 65 случаев заболевая COVID-19, 5 человек с коронавирусом умерли, двое из которых находились в перинатальном центре, временно исполняющий обязанности главы Ивано-Франковской облгосадминистрации Виталий Федорив.

Как рассказал и.о. главы ОГА на брифинге в среду, на сегодня, из 127 результатов случаев заболевания, лабораторно подтверждено COVID-19 у 65 человек. Однако в области 5 человек умерли, из которых двое находились в областном перинатальном центре.

В свою очередь руководитель Ивано-Франковского областного перинатального центра Юрий Павлушинский сообщил, что сейчас в роддоме находятся четыре пациентки с температурой. Их перевели в отдельные палаты и провели экспресс-тесты на коронавирус, результаты которых отрицательные. Так, анализы направили в лабораторию на исследование, завтра ожидаются результаты.

По словам главного санитарного врача области Руслана Савчука, тестов и реагентов хватает. Также в ближайшее время дополнительно будут получены ПЦР-тесты корейского производства для выявления коронавируса, с помощью которых смогут быстрее получить результаты образцов.