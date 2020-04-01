СММ ОБСЕ временно переместила некоторых своих сотрудников с неподконтрольных территорий с связи с Covid-19

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине временно переместила некоторых своих сотрудников из неподконтрольных правительству районов на Донбассе из-за угрозы распространения коронавируса в Украине, сообщила пресс-служба СММ ОБСЕ.

"Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине (СММ) временно переместила с неподконтрольных правительству районов некоторых своих сотрудников с учетом экспертных медицинских рекомендаций", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе СММ ОБСЕ в среду.

Как пояснили в Миссии, это решение было принято с целью снижения возможных рисков, особенно в случае необходимости проведения эвакуации по причинам медицинского характера.