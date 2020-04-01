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10:10 01.04.2020

В Израиле коронавирусом заразились свыше 5,5 тыс. человек

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В Израиле выявили 5591 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает Times of Israel в среду со ссылкой на данные Минздрава.

За последние сутки заражение коронавирусом выявили у 760 человек, это самый большой прирост зараженных за все время.

Среди них 97 человек находятся в тяжелом состоянии, 76 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. У большинства зараженных в Израиле болезнь протекает в легкой форме.

По данным Минздрава, 21 человек скончался после заражения, выздоровели 226.

Теги: #коронавирус #израиль
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