В Израиле коронавирусом заразились свыше 5,5 тыс. человек

В Израиле выявили 5591 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает Times of Israel в среду со ссылкой на данные Минздрава.

За последние сутки заражение коронавирусом выявили у 760 человек, это самый большой прирост зараженных за все время.

Среди них 97 человек находятся в тяжелом состоянии, 76 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. У большинства зараженных в Израиле болезнь протекает в легкой форме.

По данным Минздрава, 21 человек скончался после заражения, выздоровели 226.