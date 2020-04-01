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07:47 01.04.2020

Япония продолжает оставаться на грани введения режима ЧП из-за коронавируса

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Япония продолжает оставаться на грани введения режима ЧП из-за коронавируса

Япония остается на грани введения режима чрезвычайного положения, поскольку уровень распространения коронавирусной инфекции в стране продолжает повышаться, заявил в среду генсек японского кабинета министров Есихидэ Суга.

Он сказал журналистам, что правительство будет принимать "все необходимые меры", чтобы минимизировать последствия для экономики.

По данным на утро среды, в Японии было выявлено более 2,7 тыс. инфицированных COVID-19 и 69 жертв вируса, включая пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, стоявшего в порту Йокогамы.

Теги: #япония #коронавирус #ситуация
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