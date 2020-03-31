События

21:04 31.03.2020

Совладелец ГК "Молочный альянс" и ТРЦ River Mall Федор Шпиг погиб в ДТП под Киевом

1 мин читать
Совладелец ГК "Молочный альянс" и ТРЦ River Mall Федор Шпиг погиб в ДТП под Киевом

Совладелец группы компаний (ГК) "Молочный альянс", а также киевских торгово-развлекательного центра (ТРЦ) River Mall и РЦ "Блокбастер", Федор Шпиг погиб во вторник в результате ДТП на трассе Киев-Чоп.

Данную информацию агентству "Интерфакс-Украина" подтвердил бизнес-партнер Шпига Александр Деркач.

Авария произошла после обеда возле села Романовка Новоград-Волынского района Житомирской области.

Федор Шпиг являлся сооснователем банка "Аваль".

Вместе с другими экс-владельцами банка "Аваль" Шпиг выступил соинвестором ТРЦ River Mall общей плоащдью 140 тыс. кв. м на Днепровской Набережной в Киеве, открытие которого состоялось в 2019 году.

"Молочный альянс" создан в июне 2006 года, производят молочную продукцию под ТМ "Пирятин", "Славия", "Яготинское" и "Яготинское для детей", "Хопсы" и др.

Собственниками группы являются бывшее акционеры банка "Аваль" Федор Шпиг, Александр Деркач и Сергей Вовченко.

Теги: #киев #дтп_жертвы #шпиг
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:12 31.03.2020
В Киеве будут контролировать пациентов с коронавирусом в легкой форме и тех, кто на самоизоляции

В Киеве будут контролировать пациентов с коронавирусом в легкой форме и тех, кто на самоизоляции

12:47 31.03.2020
Медики Киева получат доплаты за работу с пациентами с подтвержденным коронавирусом уже в апреле

Медики Киева получат доплаты за работу с пациентами с подтвержденным коронавирусом уже в апреле

12:17 31.03.2020
За минувшие сутки в Киеве коронавирус подтвержден у пяти человек

За минувшие сутки в Киеве коронавирус подтвержден у пяти человек

06:05 31.03.2020
С 1 апреля в городских лесах начинается «сезон тишины» с целью сохранения популяции диких животных - КГГА

С 1 апреля в городских лесах начинается «сезон тишины» с целью сохранения популяции диких животных - КГГА

04:52 31.03.2020
Киевский городской центр работы с женщинами будет оказывать психологическую поддержку в условиях карантина - КГГА

Киевский городской центр работы с женщинами будет оказывать психологическую поддержку в условиях карантина - КГГА

03:37 31.03.2020
Подозреваемые в убийстве, произошедшем в Лабораторном переулке Киева предстали перед судом - прокуратура

Подозреваемые в убийстве, произошедшем в Лабораторном переулке Киева предстали перед судом - прокуратура

19:55 30.03.2020
Киев готов бесплатно предоставить достаточное количество мест обсервации для киевлян

Киев готов бесплатно предоставить достаточное количество мест обсервации для киевлян

19:51 30.03.2020
Киев закупил 300 тыс. медицинских масок - Кличко

Киев закупил 300 тыс. медицинских масок - Кличко

09:20 30.03.2020
В Киеве на период карантина ограничивают предоставление стоматологических услуг

В Киеве на период карантина ограничивают предоставление стоматологических услуг

12:04 29.03.2020
В Киеве 8 новых случаев Covid-19, двое пациентов выздоровели, всего диагноз установлен у 82 человек

В Киеве 8 новых случаев Covid-19, двое пациентов выздоровели, всего диагноз установлен у 82 человек

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

У мэра Монастыриськ Старуха диагностировали COVID-19

Боевики с полуночи 7 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, двое военных ранены, один подорвался на мине

Двое украинских военных ранены на Донбассе

Зеленский и Меркель обсудили перспективы продолжения переговоров в Нормандском формате

Зеленский и Меркель договорились перенаправить EUR150 млн в рамках кредита от ФРГ на борьбу Украины с коронавирусом

ПОСЛЕДНЕЕ

У мэра Монастыриськ Старуха диагностировали COVID-19

Украина поблагодарила Катар за помощь в возвращении украинцев на родину - МИД

В Турции число зараженных коронавирусом превысило 13 тыс. человек, всего умерли более 200 человек

Темп роста числа заразившихся COVID-19 в Италии не увеличивается второй день подряд

Бизнес продолжает закупать медаппаратуру, тесты и защиту для медперсонала

В Украину из Китая прибыло еще 100 тыс ПЦР-тестов для диагностики коронавируса – ОП

Минздрав разрешил функционирование зарегистрированных продовольственных рынков

Следком РФ заочно обвинил Чубарова в организации массовых беспорядков

Ермак уверен, что в кратчайшие сроки в аптеках можно будет приобрести все необходимое для защиты от коронавируса

Боевики с полуночи 7 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, двое военных ранены, один подорвался на мине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА