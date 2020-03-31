События

20:12 31.03.2020

Бизнес продолжает закупать медаппаратуру, тесты и защиту для медперсонала

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Бизнес продолжает закупать медаппаратуру, тесты и защиту для медперсонала

Украинский бизнес продолжает оказывать поддержку в борьбе с распространением эпидемии коронавируса, выделяя средства благотворительным фондам, самостоятельно закупая медицинскую аппаратуру и защиту для медперсонала или оказывая помощь людям из групп риска.

Руководитель благотворительного фонда "Здоровье для всех" Сергей Шевчук сообщил, что "Филип Моррис Украина" выделила Фонду 10 млн грн для борьбы с эпидемией коронавируса.

"Мы поддерживаем контакт с Министерством здравоохранения и Офисом Президента Украины, чтобы распределить средства максимально эффективно. По предварительной оценке, значительная их часть будет потрачена на приобретение персональных защитных средств для медиков. Остаток будет зарезервирован для экстренных потребностей госпиталей в момент вспышки эпидемии", – сказала Шевчук.

Райффайзен Банк Аваль в сотрудничестве с всеукраинским благотворительным фондом "Крона" приобрел три американских аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) AVEA для Киевской городской больницы №9 и Черновицкой областной больницы.

Основатель группы компаний "Автострада" Максим Шкиль перечислил 3,65 млн грн на закупку пяти американских аппаратов ИВЛ V8600 Oricare, которые с 10 апреля будут доставлены в больницы Киева, Винницы, Житомира, Черкасс и Прилук.

В Харькове IT-компании, которые присоединились к проекту IT4Life, при координации Kharkiv IT Cluster, за первую неделю акции собрали 3,3 млн грн и закупили на них для харьковских больниц оборудование для увеличения объемов диагностики и лечения и средства защиты. В частности, было куплено три системы УЗИ, 12 ларингоскопов, две центрифуги настольные, три электрокардиографа, 18 дыхательных респираторных мешков, 30 пульсоксиметров, 18 мобильных инфузионных стендов и 670 многофункциональных каталок.

"Кока-Кола в Украине" на своей странице в соцсети Facebook заявила, что с апреля приостанавливает коммерческую рекламу Coca-Cola и всех своих брендов. Компания c партнерами-боттлерами и Фондом Кока-Кола выделяют более $120 млн на борьбу с последствиями вируса COVID-19 во всем мире, в том числе в Украине будет обеспечивать медиков защитными средствами и напитками компании, а также доставлять продукты уязвимым группам населения.

Руководство "Континентал Фармерз Групп" и ее инвесторы SALIC решили переориентировать текущий социальный бюджет, который формируется из расчета 130 грн за га земли в обработке, в первую очередь, на нужды борьбы с эпидемией. В частности, как сообщили в компании в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", сейчас проводится закупка средств индивидуальной защиты, медицинского оборудования первоочередной необходимости (аппаратов ИВЛ, кислородных концентраторов, бесконтактных термометров) и сопутствующих товаров - дезинфекторов, антисептиков.

Предприятие "ЮТС-Агропродукт" (Ивано-Франковск) из агрохолдинга "Укрлендфарминг" выделило 200 тыс. грн на поддержку местных медицинских учреждений, чтобы закупить расходные материалы для диагностики острых вирусных заболеваний, оборудование, средств индивидуальной защиты, обеспечить транспортировку больных и проведение текущего ремонта кислородной системы инфекционного отделения ЦРБ.

Группа компаний "Эпицентр К" передала Хмельницкой инфекционной больницы 30 марта новую партию оборудования: цифровой палатный рентген аппарат, инфузионные насосы, ларингоскоп, респираторы, защитные костюмы, очки, десятки тысяч бахил и шапочек для нужд врачей.

ЧАО "Владимир-Волынская птицефабрика" (ТМ "Эпикур") приобрела концентратор кислородный NewLife AS094-10, а также заказала аппарат ИВЛ "SV-300 Mindray" стоимостью более полумиллиона гривен. В компании указали, что вскоре оборудование передадут во Владимир-Волынское территориальное медицинское объединение (ТМО)

Теги: #коронавирус #помощь
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