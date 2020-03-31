ТРЦ Ocean Plaza в Киеве полностью отменил арендную плату для закрытых арендаторов

"Киев Молл Менеджмент", управляющая компания одного из крупнейших в Киеве торгово-развлекательных центров (ТРЦ) Ocean Plaza, приняла решение отменить начисление арендных платежей, эксплуатационных расходов и маркетинговых платежей неработающим арендаторам на период карантина в стране.

"Управляющая компания "Киев Молл Менеджмент" приняла решение об отмене начисления арендной платы, эксплуатационных расходов и маркетинговых платежей за период с 17 по 31 марта 2020 года для арендаторов ТРЦ Ocean Plaza, которые в связи с введением карантина закрыты", - сообщила агентству "Интерфакс-Украина" коммерческий директор Ocean Plaza Дарья Завадская.

По ее данным, решение не распространяется на арендаторов, которые в указанный период времени продолжают вести хозяйственную деятельность в штатном режиме, либо в режиме курьерской доставки и/или самовывоза на территории ТРЦ. В частности, речь идет о продуктовых, хозяйственных магазинах (отделы), аптеках, заведениях общественного питания и пр.

О пересмотре условий на последующие периоды компания сообщит дополнительно.

ТРЦ Ocean Plaza по ул.Антоновича, 176 в Киеве общей площадью 165 тыс. кв. м открыт в декабре 2012 года. Инвестиции составили около $300 млн. Формальным владельцем объекта является ООО "ИС "Лыбидь", созданное в 2009 году и собственником которого является Ocean Plaza Project (Кипр).

Украинский бизнесмен Василий Хмельницкий 5 декабря 2019 года подтвердил журналистам, что покупает 33,5% акций в столичном ТРЦ Ocean Plaza, и напомнил, что в 2012 году он с партнерами продал свою долю в Ocean Plaza. Антимонопольный комитет Украины в декабре разрешил Хмельницкому опосредованно через UPD Holdings Limited (Лимасол, Кипр) приобрести пакет акций компании-владельца ТРЦ Ocean Plaza - Ocean Plaza Project (Кипр).