В Украину прибыли 300 тыс экспресс-тестов на коронавирус, приобретенных Фондом Рината Ахметова в Китае

300 тысяч экспресс-тестов на коронавирус, закупленных Фондом Рината Ахметова, прибыли во вторник грузовым бортом из Китая в аэропорт "Борисполь", сообщает пресс-служба Фонда.

"Все тесты Фонд Рината Ахметова передаст Министерству здравоохранения Украины для диагностирования Covid-19 по всей Украине. Они были доставлены в Украину при поддержке Офиса президента Украины. Это крупнейшая партия диагностических материалов в рамках программы Фонда по борьбе с коронавирусом в Украине. В ближайшее время Фонд передаст еще 20 тысяч подобных тестов", - говорится в сообщении.

Член Наблюдательного совета Фонда Наталья Емченко рассказала, что в перечне медицинских потребностей, который Минздрав переда Фонду, тесты наряду с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) были отмечены как первый приоритет. "Своевременное тестирование и выявление больных - один из главных инструментов в борьбе с эпидемией. Учредитель Фонда поставил задачу в кратчайшие сроки помочь стране и закупить минимум 300 тысяч тестов и минимум 200 аппаратов ИВЛ. Фонду удалось решить эту сложную задачу и начать доставку тестов и оборудования в течение нескольких дней. Это вклад Рината Ахметова в борьбу с эпидемией", - сказала она.

Как отмечается в сообщении, Ахметов направил 300 млн грн на борьбу с Covid-19, и для помощи стране он объединил ресурсы благотворительного Фонда, ФК "Шахтар", компании ДТЕК, Метинвест и других активов System Capital Management. В частности, дополнительно будут приобретены как минимум 200 аппаратов ИВЛ и другое оборудование.

Кроме того, представители команды Ахметова планируют включиться в работу областных штабов по борьбе с коронавирусом в Донецкой, Луганской, Львовской и Ивано-Франковской областя, а также в работу штабов в городах присутствия группы SKM – в Запорожской и Днепропетровской областях.

Ранее Фонд уже закупил и передал Минздраву оборудование для лечения осложнений Covid-19: ИВЛ шведского производства и кислородные концентраторы. Фонд также приобрел и передал средства индивидуальной защиты для украинских медиков. Еще 22 аппарата ИВЛ установлены в автомобилях неонатальной скорой помощи, переданных Фондом во все области страны по проекту "200 скорых для Украины".

Фонд Рината Ахметова также закупает анализаторы экспресс-тестов на коронавирус в комплекте с тест-картриджами для них, говорится в сообщении.