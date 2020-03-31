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18:27 31.03.2020

Помпео требует от всех стран мира раскрывать информацию о ситуации с коронавирусом

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Помпео требует от всех стран мира раскрывать информацию о ситуации с коронавирусом

Все страны мира должны предоставлять исчерпывающую и правдивую информацию о ситуации с коронавирусом, чтобы одержать победу над эпидемией, заявил телеканалу Fox news госсекретарь США Майк Помпео.

"Когда вы слышите сотрудников (американской администрации - ИФ), как они говорят о риске, жертвах, о том, как смоделировать (ситуацию - ИФ), тогда им нужны данные. Им нужны данные из Италии. Им нужны данные из Китая. Им нужны данные из Ирана", - сказал госсекретарь.

"Нам нужно, чтобы каждая страна напряглась и предоставила точную, транспарентную информацию. И если у нас этого не будет, если вместо этого у нас будет дезинформация, тогда под угрозой окажется еще большей жизней, не только сегодня, но и в последующие недели, пока мы боремся с колоссальной проблемой", - отметил он.

В то же время Помпео пообещал, что США в свой черед тоже будут делиться полученной информацией с другими странами, что позволит спасать людей по всему миру.

Ранее в марте Помпео утверждал, что власти КНР не предоставляют полных данных о распространении коронавируса.

Помпео заявлял тогда: "Китайское правительство (с самого начала - ИФ) знало об этом риске, определило его, оно было первым, кто узнал об этом, но оно потратило впустую драгоценные дни, позволив сотням тысяч людей покинуть Ухань, чтобы отправиться в такие места, как Италия, которая сейчас так сильно страдает".

Также Помпео обвинял КНР, РФ и Иран в распространении дезинформации о коронавирусе.

Теги: #помпео #коронавирус
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