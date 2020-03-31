Иран впервые получил товары в рамках сделки INSTEX - МИД ФРГ

Первая транзакция через механизм INSTEX прошла успешно, Иран получил в рамках сделки медицинские товары, сообщает во вторник МИД ФРГ.

"Франция, Германия и Великобритания подтверждают, что первая транзакция через INSTEX завершилась успешно", - сообщает МИД ФРГ в Twitter.

Речь идет об экспорте медицинских предметов в Иран.

Instrument for Supporting Trade Exchanges (INSTEX) - механизм поддержки торговых обменов. Он был создан, чтобы Франция, Германия и Великобритания могли торговать с Ираном в обход экстерриториальных санкций США.

Лондон, Париж и Берлин считают, что американские санкции вредят Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной сделке, и при помощи INSTEX хотят удержать Иран в рамках СВПД. INSTEX не использует в транзакциях доллары США и межбанковскую систему SWIFT, которая с 2018 года ограничила доступ иранским банкам, соблюдая американские санкции.