В Одесской области зафиксированы еще 2 случая заражения коронавирусом у жителей, не выезжавших за границу

В Одесской области у не выезжавших за границу мужчины и женщины подтвердились случаи заражения коронавирусом, сообщил глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый.

"Лабораторный центр Минздрава в Одессе получил еще два положительных результата исследования на COVID-19. Диагноз подтвержден у мужчины 1960 г.р. из с.Нерубайское и женщины 1947 г.р. из Одессы. Оба за границу не выезжали и, по их словам, с больными COVID-19 не контактировали", - написал Куцый в "Фейсбук" во вторник.

Как отмечается, до госпитализации женщина пользовалась общественным транспортом, посещала городские рынки.

Сейчас больные находятся в Одесской городской инфекционной больнице.

Всего в Одесской области лабораторно подтверждено 11 случаев заболевания COVID-19.