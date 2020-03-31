События

09:49 31.03.2020

В Одесской области зафиксированы еще 2 случая заражения коронавирусом у жителей, не выезжавших за границу

1 мин читать
В Одесской области зафиксированы еще 2 случая заражения коронавирусом у жителей, не выезжавших за границу

В Одесской области у не выезжавших за границу мужчины и женщины подтвердились случаи заражения коронавирусом, сообщил глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый.

"Лабораторный центр Минздрава в Одессе получил еще два положительных результата исследования на COVID-19. Диагноз подтвержден у мужчины 1960 г.р. из с.Нерубайское и женщины 1947 г.р. из Одессы. Оба за границу не выезжали и, по их словам, с больными COVID-19 не контактировали", - написал Куцый в "Фейсбук" во вторник.

Как отмечается, до госпитализации женщина пользовалась общественным транспортом, посещала городские рынки.

Сейчас больные находятся в Одесской городской инфекционной больнице.

Всего в Одесской области лабораторно подтверждено 11 случаев заболевания COVID-19.

Теги: #коронавирус #одесская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:50 31.03.2020
За границей от коронавируса лечатся 30 граждан Украины

За границей от коронавируса лечатся 30 граждан Украины

10:12 31.03.2020
В Украине подтверждено 549 случаев COVID-19

В Украине подтверждено 549 случаев COVID-19

09:27 31.03.2020
В СНБО создана электронная карта распространения заболеваемости COVID-19 в Украине и мире

В СНБО создана электронная карта распространения заболеваемости COVID-19 в Украине и мире

08:49 31.03.2020
Около 37 тысяч человек в мире умерли от коронавируса, число инфицированных превысило 770 тысяч - газета

Около 37 тысяч человек в мире умерли от коронавируса, число инфицированных превысило 770 тысяч - газета

08:16 31.03.2020
В Мексике из-за коронавируса объявлен режим ЧС

В Мексике из-за коронавируса объявлен режим ЧС

07:53 31.03.2020
Украина присоединится к платформе ЮНЕСКО по обмену научной информацией о пандемии COVID-19 - Минобразования

Украина присоединится к платформе ЮНЕСКО по обмену научной информацией о пандемии COVID-19 - Минобразования

07:01 31.03.2020
Число зараженных коронавирусом в Казахстане достигло 325

Число зараженных коронавирусом в Казахстане достигло 325

06:09 31.03.2020
Новые 125 случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в Южной Корее

Новые 125 случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в Южной Корее

03:43 31.03.2020
Число жертв коронавируса в мире приближается к 37 тыс., число инфицированных превысило 766 тыс. - газета

Число жертв коронавируса в мире приближается к 37 тыс., число инфицированных превысило 766 тыс. - газета

02:16 31.03.2020
Инфицированного коронавирусом нардепа Шахова выписали из больницы

Инфицированного коронавирусом нардепа Шахова выписали из больницы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада разрешила отсрочить собрания акционеров из-за карантина и проводить их дистанционно

В Украине подтверждено 549 случаев COVID-19

Рада приняла закон об открытии рынка земли в Украине с 1 июля 2021г

До 13 возросло количество скончавшихся от COVID-19 в Украине – Минздрав

Во Львовской области впервые суд оштрафовал нарушителя карантина

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада разрешила отсрочить собрания акционеров из-за карантина и проводить их дистанционно

В Южной Корее из-за коронавируса учебный год начнется не в марте, а 9 апреля и в дистанционном формате

В Украине 31 марта ожидается ухудшение погодных условий – ГСЧС

Боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, трое получили ранения и один боевое поражение - штаб ООС

С 1 апреля в городских лесах начинается «сезон тишины» с целью сохранения популяции диких животных - КГГА

США на 60 дней продлили исключения из антииранских санкций для четырех случаев - Госдепартамент

США на 60 дней продлили исключения из антииранских санкций для четырех случаев - Госдепартамент

Киевский городской центр работы с женщинами будет оказывать психологическую поддержку в условиях карантина - КГГА

Подозреваемые в убийстве, произошедшем в Лабораторном переулке Киева предстали перед судом - прокуратура

Трамп не считает нужным введение общенационального карантина в связи с COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА