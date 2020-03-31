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07:01 31.03.2020

Число зараженных коронавирусом в Казахстане достигло 325

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Число зараженных коронавирусом в Казахстане достигло 325

В Казахстане коронавирусная инфекция выявлена еще у 17 человек, общее количество зараженных достигло 325, сообщил республиканский оперативный штаб.

"На 09:40 31 марта в Казахстане зарегистрировано еще 17 случаев заражения коронавирусной инфекцией: в Нур-Султане - два, в Алматы - девять, в Кызылординской области - три, в Атырауской области - один, в Актюбинской области - один, в Северо-Казахстанской области - один случай", - говорится в сообщении штаба.

Таким образом, на сегодняшний день в стране подтверждены 325 случаев регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане - 175, Алматы - 82, в Атырауской области - 13, Акмолинской - 10, в Карагандинской - 13, Алматинской и Кызылординской областях - по восемь, в Кызылординской области - пять, в Жамбылской и Актюбинской областях - по три, Шымкенте, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Северно-Казахстанской областях - по два, в Северо-Казахстанской, Павлодарской, Мангистауской областях - по одному.

Количество выздоровевших - 21, в том числе 14 в Нур-Султане и 7 - в Алматы. Один человек умер.

Теги: #рост #коронавирус #казахстан
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