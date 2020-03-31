События

00:55 31.03.2020

Рада приняла закон об открытии рынка земли в Украине с 1 июля 2021г

2 мин читать
Рада приняла закон об открытии рынка земли в Украине с 1 июля 2021г

 Верховная Рада на внеочередном заседании приняла закон об открытии рынка земли с 1 июля 2021 года с ограничением его работы в первые три года только паями в собственности физлиц с максимальным владением в одних руках 100 га.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за законопроект №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" во втором чтении и в целом в ночь на вторник проголосовали 259 народных депутатов из 226 минимально необходимых.

Голоса за закон распределились следующим образом: "Слуга народа" - 206, "Европейская солидарность" - 23, "Голос" - 13, "Доверие" - 12, внефракционные - 5. Фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Батькивщина" и группа "За будущее" не дали ни одного голоса в поддержку.

Документом предусмотрено, что с 1 января 2024 года приобретать сельхозземлю смогут юридические лица, порог по концентрации в одних руках возрастет до 10 тыс. га. Продажа земельных участков сельхозназначения государственной и коммунальной собственности запрещается.

Кроме того, банки получат возможность получать землю в качестве взыскания как предмет залога, однако такие участки должны быть проданы на торгах в течение двух лет.

Согласно законопроекту, доступ иностранцев к рынку земли будет зависеть от результатов всеукраинского референдума.

Также законопроектом предусмотрено, что до 1 января 2030 года цена продажи земельных участков сельхозназначения, выделенных в натуре владельцам паев, не может быть меньше их нормативной денежной оценке.

Во время рассмотрения правок к законопроекту в понедельник и в ночь на вторник в зале заседаний за столом президиума отсутствовало большинство народных депутатов, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и вице-спикер Елена Кондратюк, а вел заседание первый заместитель председателя Рады Руслан Стефанчук.

При этом на рассмотрении последних правок Разумков вернулся в президиум. Также вернулись на свои места и большинство депутатов, принявших участие в голосовании.

В ночь на вторник, при рассмотрении последних правок и голосовании во втором чтении, в зал заседаний прибыл президент Украины Владимир Зеленский.

В свою очередь вице-спикер Кондратюк так и не вернулась на свое место на время голосования. Как сообщалось, она была избрана в парламент по спискам партии "Батькивщина", которая выступает против продажи земли и считает, что данный вопрос необходимо вынести на Всеукраинский референдум.

Народные депутаты из фракции ОПЗЖ неоднократно заявляли в понедельник, что рассмотрение поправок проходит с нарушением регламента, поскольку нельзя продолжать рассматривать законопроект на внеочередном заседании, если его рассмотрение было начато на пленарном заседании очередной сессии.

Рада приступила к рассмотрению во втором чтении законопроекта № 2178-10 6 февраля.

Теги: #рынок #украина #земли
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:22 31.03.2020
«Батькивщина» будет обращаться в КС о несоответствии закона о рынке земли Конституции - Тимошенко

«Батькивщина» будет обращаться в КС о несоответствии закона о рынке земли Конституции - Тимошенко

01:17 31.03.2020
Глава ОП Ермак: это только первый шаг земельной реформы

Глава ОП Ермак: это только первый шаг земельной реформы

00:43 31.03.2020
Зеленский после полуночи пришел на внеочередное заседание Рады, которая рассматривает законопроект о рынке земли

Зеленский после полуночи пришел на внеочередное заседание Рады, которая рассматривает законопроект о рынке земли

00:40 31.03.2020
В "Голосе" готовы поддержать законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения, если учтут их правки – Железняк

В "Голосе" готовы поддержать законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения, если учтут их правки – Железняк

00:23 31.03.2020
Законопроект о всеукраинском референдуме будет внесён и рассмотрен после окончания карантина - Корниенко

Законопроект о всеукраинском референдуме будет внесён и рассмотрен после окончания карантина - Корниенко

00:11 31.03.2020
"ЕС" готова поддержать законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения, если учтут ее правки - Геращенко

"ЕС" готова поддержать законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения, если учтут ее правки - Геращенко

00:02 31.03.2020
Украина должна рассчитывать на собственные силы в борьбе с Covid-19 - Степанов

Украина должна рассчитывать на собственные силы в борьбе с Covid-19 - Степанов

23:41 30.03.2020
Во Львовской области зафиксирован первый случай выздоровления от коронавируса - ОГА

Во Львовской области зафиксирован первый случай выздоровления от коронавируса - ОГА

22:55 30.03.2020
Шмыгаль рассчитывает, что Рада рассмотрит законопроект с поправками в госбюджет-2020 через 7-8 дней

Шмыгаль рассчитывает, что Рада рассмотрит законопроект с поправками в госбюджет-2020 через 7-8 дней

22:48 30.03.2020
Без поддержки международных финорганизаций для погашения долгов Украине придется упасть  в пропасть финансового дефолта - Шмыгаль

Без поддержки международных финорганизаций для погашения долгов Украине придется упасть  в пропасть финансового дефолта - Шмыгаль

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

До 13 возросло количество скончавшихся от COVID-19 в Украине – Минздрав

Во Львовской области впервые суд оштрафовал нарушителя карантина

В Италии случаи заражения новым коронавирусом превысили отметку в 100 тысяч. За сутки - 812 летальных исходов

Один украинский военнослужащий погиб от пули вражеского снайпера на Донбассе, еще один боец ВСУ получил ранение

Сивохо уже не является советником секретаря СНБО

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп: В США удалось спасти более миллиона жизней в борьбе с COVID-19

У Нетаньяху не выявили COVID-19, однако он пока останется на карантине - представитель премьера Израиля

Пассажира авиарейса «Доха-Киев», который находился в Украине на обсервации, госпитализировали с повышенной температурой - полиция

До 13 возросло количество скончавшихся от COVID-19 в Украине – Минздрав

Эрдоган пообещал пожертвовать семимесячную зарплату на борьбу с коронавирусом

В штате Нью-Йорк число заболевших COVID-19 составляет более 65 тыс. человек

В штате Нью-Йорк число заболевших COVID-19 составляет более 65 тыс. человек

Число жертв COVID-19 во Франции превысило 3 тыс. человек

Во Франции вновь откроют 25% продовольственных рынков

Азербайджан до 20 апреля ужесточает карантинный режим

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА