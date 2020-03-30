Назначенный министром здравоохранения Степанов задекларировал 2,9 млн грн доходов за 2019 год

Новоназначенный министр здравоохранения Украины Максим Степанов указал 2 млн 918 тыс. 958 грн доходов в электронной декларации об имуществе и доходах за 2019 год.

В частности, заработная плата составила 87 807 грн и 2 831 151 грн банковские проценты, а его жена за прошлый год задекларировала 2 757 667 грн доходов.

Также он указал в декларации 19,3 млн грн, 817 долларов и 302 евро на банковских счетах, 180 тыс. грн, 12 тыс. долларов и 11,3 тыс. евро наличными средствами, а его жена – 7,5 млн грн, на банковских счетах и 34,5 тыс. долларов наличными.

Согласно декларации Степанов не владеет недвижимым имуществом, а в собственности жены находиться квартира (340,9 кв. м) и паркоместо (18 кв. м) в Киеве.

Степанов владеет двумя автомобилями Range Rover 2014 года выпуска и Lexus LX470 2005 года выпуска, а его жена Lexus GX460 2013 года выпуска и Lexus LX 450 2016 года выпуска.

Кроме того, он задекларировал трое наручных часов (Rolex, Breguet и Piaget) и картину, а его жена – четверо наручных часов (Rolex, 2 Breguet и Girard-Perregaux), 8 единиц ювелирных изделий и две меховые шубы.

Среди прочего есть 50% ООО «ЭДЬЮГЕТ». Также 61% капитала ООО «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПРАВОВОЙ СОЮЗ», 40% ООО «АйПи Девелопмент Групп ОЮ» (Эстния). В двух случаях корпоративные права переданы.

Жена является собственницей 60% капитала ООО "АйПи Девелопмент Групп ОЮ" (Эстния), 50% ООО "ЭДЬЮГЕТ", 33% ООО "СПЕЦАГРОТЕХ", 67% "ГАРНОМЕДИКА", 50% ООО "ФЕИР ПИКСЕЛЬ", 30% ООО «СТРАНА ЖЕЛАНИЙ», 30% ООО "МИСЬКПОСТАЧЗБУТ".