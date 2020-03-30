Рада поддержала назначение Степанова главой Минздрава Украины

Верховная Рада на внеочередном заседании поддержала кандидатуру Максима Степанова на должность министра здравоохранения Украины.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за назначение Степанова проголосовали 246 нардепов из 226 минимально необходимых.

Ранее в понедельние Верховная Рада уволила с должности министра здравоохранения Илью Емца, но не проголосовала за поданную премьер-министром кандидатуру Степанова.

За кандидатуру Степанова проголосовали 217 депутатов и решение не было принято.

Степанов – экс-глава Одесской областной государственной администрации, который был уволен с этой должности 10 апреля 2019 года еще пятым президентом Петром Порошенко в период президентской избирательной кампании, из-за чего между ними возник публичный конфликт со взаимными обвинениями. Степанов – медик по образованию, имеет опыт работы в ряде коммерческих структур, а также в НАК "Нафтогаз Украины", Государственной налоговой администрации Украины. С 2008 по 2010 год он занимал пост заместителя главы Одесской ОГА. С 2011 года руководил ГП "Полиграфический комбинат "Украина", которое специализируется на печати паспортов, водительских удостоверений, акцизных марок и т.д.

Как сообщалось, в воскресенье вечером Емец заявил, что не намерен уходить в отставку с поста главы ведомства. Директор государственного учреждения "Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины" Емец был назначен министром здравоохранения 4 марта 2020 года.