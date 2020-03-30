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13:40 30.03.2020

В Запорожье диагностировали COVID-19 у главы областного совета

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В Запорожье диагностировали COVID-19 у главы областного совета

В Запорожье зафиксировано 13 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 . Среди заболевших глава Запорожского областного совета Григорий Самардак и депутат Запорожского областного совета Геннадий Фукс.

Как сообщает пресс-служба ГУ "Запорожский областной лабораторный центр Министерства охраны здоровья Украины", по состоянию на 30 марта в регионе заболевание коронавирусной инфекцией выявлено у 9 жителей Запорожья, 1 жителя Мелитополя, 1 жителя Мелитопольского района и 1 жителя Бердянска.

Из 54 подозрительных случаев (в т.ч. 29 марта - 3, и 30 марта - 2) 13 случаев подтвердились, 41 – дали негативный результат.

При этом, по сообщению пресс-службы Запорожского областного совета заболевание COVID-19 подтвердилось у главы Запорожского областного совета Григория Самардака, который сделал об этом официальное заявление для жителей региона, который сейчас находится дома под наблюдением медиков.

Также, несколькими днями коронавирусной инфекцией заболел известный запорожский бизнесмен, депутат областного совета Геннадий Фукс.

На своей странице в Facebook депутат рассказал, что госпитализирован .

Теги: #запорожская_область #коронавирус
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