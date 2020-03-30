Из-за поджога сухой травы во Львове загорелся газопровод

Из-за поджога сухой травы и деревьев вблизи взлетной полосы аэропорта "Львов" загорелся газопровод среднего давления, сообщает Львовгаз на странице в Фейсбуке.

"В частности, из-за высокой температуры произошло разрушение полиэтиленовой трубы в месте выхода из земли и переходе на стальной надземный газопровод. По состоянию на 22:44 ч благодаря прекращению газоснабжения пожар удалось локализовать", - говорится в сообщении.

Как отмечается, без газоснабжения остается с.Скнилив. Газоснабжение планируют восстановить 30 марта ориентировочно в обед после замены аварийного участка газопровода.

"АТ "Львовгаз" обратится в правоохранительные органы для того, чтобы найти виновных в поджоге и привлечь к ответственности», - добавили в ведомстве.