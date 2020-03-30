"Укроборонпром" и МИД вернули украинских авиаторов из Уганды, все здоровы

Государственный концерн "Укроборонпром" способствовал оперативному возвращению в Украину из Уганды 14 работников Одесского авиационного завода, говорится в сообщении на сайте концерна.

"Благодаря работе украинских дипломатов, авиакомпании Jonika Airlines и ее экипажу во главе с командиром Дмитрием Черновым, все авиаторы смогли быстро вернуться в Украину… Они чувствуют себя хорошо, больных или с признаками инфицирования - нет, это подтвердил первичный контроль в аэропорту", - рассказал заместитель гендиректора концерна по авиа- и ракетостроению Руслан Корж, координировавший возвращение украинских специалистов со стороны "Укроборонпрома".

Группа специалистов Одесского авиационного завода находилась в рамках программы международного сотрудничества на авиабазе "Гулу" в Уганде, где они осуществляли ремонт и модернизацию шести учебно-боевых самолетов военно-воздушных сил Уганды по контракту, заключенному с государственным предприятием "Специализированная внешнеторговая фирма "Прогресс", входящим в состав "Укроборонпрома".

По завершению контракта украинские пилоты, инженеры-техники и конструкторы должны были возвращаться домой 27 марта, однако за несколько дней до вылета в Уганде из-за угрозы распространения коронавируса закрыли границы. Позже авиасообщение и границы закрыла со своей стороны и Украина, вследствие чего украинские авиаторы потеряли возможность вернуться домой.

"В концерне немедленно образовали с Министерством иностранных дел контактный центр и начали разрабатывать план эвакуации наших работников из Уганды", - отметил Корж.

По его словам, все эвакуированные сотрудники будут в течение 14 дней находиться в обязательном порядке на карантине под наблюдением врача.

Финансовые расходы, связанные с эвакуацией команды Одесского авиационного завода, взяла на себя "Специализированная внешнеторговая фирма "Прогресс".