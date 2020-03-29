Два внеочередных заседания Рады могут состояться в понедельник

В понедельник может состояться два внеочередных заседания подряд, заявляет глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"У нас завтра могут быть одна или две внеочередных сессии", - сказал Арахамия журналистам вечером в воскресенье после совещания лидеров фракций и руководства парламента.

Арахамия пояснил, что на втором внеочередном пленарном заседании в понедельник народные депутаты могут рассмотреть, законопроекты о банках, продаже земли.

Он не исключил, что может быть рассмотрен законопроект, который предоставит право "Укрпочте" работать как банк: начислять пенсии и выдавать их в тех населённых пунктах, где закрыли отделения банков.

Он также отметил, что если будет второе внеочередное заседание Рады, то оно состоится сразу после окончания первого, в понедельник.