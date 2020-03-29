События

14:20 29.03.2020

В Никополе в машине местного жителя нашли убитого полицейского

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В Никополе в машине местного жителя нашли убитого полицейского

Тело оперуполномоченного Никопольского отдела полиции с огнестрельными ранениями было обнаружено в автомобиле "Toyota Land Cruiser" под управлением жителей г.Никополь Днепропетровской области в ночь на воскресенье.

Как сообщается на сайте полиции Днепропетровской области, автомобиль около 1.00 ночи остановили сотрудники сектора реагирования патрульной полиции Никопольского отдела полиции. За рулем транспортного средства находился 56-летний житель г.Никополь, а рядом - его 35-летний сын.

"Во время проверки документов и автомобиля в багажнике был обнаружен полиэтиленовый мешок с телом. Как предварительно установлено, у задержанного возник конфликт с сотрудником полиции, в результате чего он совершил несколько выстрелов в его сторону. В результате огнестрельного ранения полицейский скончался на месте", - говорится в сообщении.

Оружие изъято и направлено на экспертизу. 56-летний мужчина задержан.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Устанавливаются все обстоятельства преступления.

Теги: #никополь #полиция #убийство
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