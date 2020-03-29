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12:32 29.03.2020

В Канаде за неделю число зараженных коронавирусом выросло почти в 4 раза

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В Канаде за неделю число зараженных коронавирусом выросло почти в 4 раза

Число заразившихся коронавирусом COVID-19 на территории Канады достигло 5425 человек, 60 умерли с начала пандемии, сообщило министерство здравоохранения страны.

Значительный рост заболеваемости среди населения Канады коронавирусом зафиксирован за минувшую неделю. По состоянию на 22 марта, в стране было выявлено около 1,4 тыс. инфицированных Covid-19, 20 человек на тот момент скончались.

В провинции Квебек, наиболее пострадавшей от пандемии, зафиксировано около 2,5 тыс. случаев заражения, в соседней провинции Онтарио, где находится столица страны Оттава, - почти тысяча. В расположенной на западе Канады провинции Британская Колумбия - около 900.

Единственная административная единица Канады, где пока не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом, является северная и наименее населенная территория Нунавут.

Теги: #коронавирус #канада
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Интерфакс-Украина
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