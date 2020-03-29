В ВСУ подтвержденных случаев заболевания COVID-19 не зарегистрировано, на изоляции 172 человека

Состоянием на утро воскресенья, 29 марта, в Вооруженных силах Украины случаев заболевания коронавирусом не зафиксировано, на самоизоляции находится 172 человека, сообщило Командование медицинских сил ВСУ на своей странице в Фейсбук.

"На 7:00 29 марта в Вооруженных силах Украины случаев заболевания острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом типа COVID-19 не зарегистрировано. На изоляции (в том числе самоизоляция) - 172 человека", – проинформировали военные медики.

В Командовании уточнили, что количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 4 суток - 58 человек.