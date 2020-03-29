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09:15 29.03.2020

Премьер Франции предупредил французов о более тяжелой ситуации из-за коронавируса в ближайшие недели, всего от COVID-19 умерло свыше 2 тыс. человек

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Премьер Франции предупредил французов о более тяжелой ситуации из-за коронавируса в ближайшие недели, всего от COVID-19 умерло свыше 2 тыс. человек

Сложности, порожденные COVID-19, только начинаются, предупредил в субботу жителей Франции премьер-министр страны Эдуар Филипп.

"Хочу сказать вам с ясностью и откровенно: битва только начинается, 15 первых дней апреля будут еще более тяжелыми, чем заканчивающиеся 15 дней (марта - ИФ)", - заявил он на пресс-конференции в Париже.

В пресс-конференции также участвовал министр здравоохранения Франции Оливье Веран, который сообщил, что правительство намерено увеличить число коек в реанимационных отделениях с 5 тыс. до 14-14,5 тыс. для усиления возможностей больниц бороться с эпидемией.

Медицинская администрация страны обновила вечером в субботу данные развития эпидемии. Общее число летальных случаев в больницах Франции достигло 2 тыс. 314. За последние сутки зарегистрировано 319 новых смертей.

Общее число выявленных инфицированных COVID-19 в стране выросло до 37 тыс. 575. Госпитализированы 17 тыс. 620 человек. В реанимационных отделениях находятся 4 тыс. 273 пациента.

В то же время за последние сутки выписались из больниц 926 человек. Таким образом число вылечившихся достигло 6 тыс. 624.

Накануне режим изоляции населения во Франции был продлен до 15 апреля с предупреждением о возможности дополнительного продления в дальнейшем, если того потребует ситуация.

 

 

Теги: #правительство #франция #последствия #коронавирус
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