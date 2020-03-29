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05:57 29.03.2020

Аваков: Во время карантина уровень преступности снизился на 30%

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Аваков: Во время карантина уровень преступности снизился на 30%

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что уровень преступности снизился, однако активизировались мошенники.

"Уровень преступности по всем статьям снизился на 30%, однако активизировались мошенники", – сказал он в эфире программы "Главная тема" на канале "Украина".

Аваков уточнил, что мошенники используют тему коронавируса.

"Мы очень активно пытаемся реагировать на все фейки. Например, недавно была ситуация, когда рассылались смс-сообщения о том, что будто бы какая-то фирма должна ходить по квартирам и дезинфицировать помещения. Полиция это отслеживала. Отсылали смс-сообщение с предупреждением, что это мошенники. Но такие преступления - не системны", - уточнил министр.

Кроме того, Аваков добавил, что самое большое преступление, которое сейчас есть - это нарушение режима карантина.

"Люди подвергают опасности не только себя, но и своих родных и окружающих. Пока нам не нужен чрезвычайное положение или комендантский час, но карантин должен быть максимально полным. Я хочу поблагодарить всех, кто придерживается карантинного режима. Если придется ввести комендантский час, как это уже сделали в ряде европейских стран, то придется вводить и чрезвычайное положение", - сказал он.

Теги: #преступность #коронавирус
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