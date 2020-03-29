Более 2 тыс. человек скончались в США после заражения коронавирусом

Число скончавшихся в США людей от последствий заражения коронавирусом COVID-19 достигло 2010 человек, сообщает в ночь на воскресенье университет Джонса Хопкинса, отслеживающий подобную статистику.

Более 500 из них умерли в городе Нью-Йорке, который больше других американских городов страдает от коронавируса.

В общей сложности в США выявили 121 тыс. 117 случаев заражения. Сейчас это самый высокий показатель в мире. При этом по числу летальных исходов США уступают Италии, на которую приходится около трети из порядка 30 тыс. зафиксированных в мире случаев смерти от коронавируса. На втором месте после Италии - Испания (более 5 тыс. смертей). Далее следуют Китай, Иран, Франция и только затем - США.

В таблицах, составленных университетом, есть и данные, свидетельствующие об успехах в борьбе против вируса. Так, почти 140 тыс. из 659 тыс. заболевших в мире уже завершили курс лечения.

Как сообщалось, коронавирус наиболее опасен для пожилых людей и тех, кто страдает от серьёзных хронических заболеваний. В остальном, в подавляющем большинстве случаев заразившиеся благополучно выздоравливают.