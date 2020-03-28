На внеочередном заседании Рады рассмотрят законопроект о поддержке наиболее пострадавших отраслей бизнеса - Кравчук

На внеочередном заседании Верховной Рады будет рассмотрен законопроект о поддержке наиболее пострадавших отраслей бизнеса, заявила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Сейчас финализируется и, я думаю, скоро будет зарегистрирован компромиссный законопроект от большинства фракций и групп. Он касается экономической поддержки наиболее пострадавших бизнесов. Это как раз туристическая отрасль, малый бизнес - те, которые страдают в первую очередь", - заявила Кравчук в субботу в эфире телеканала "Украина 24".

Документом, по словам депутата, предоставляются различные налоговые льготы.

"Там будут налоговые льготы, в том числе отдельный пункт, который касается спиртовой отрасли, чтобы производители антисептиков получили ослабление по акцизу до 31 мая этого года, предварительно", - добавила заместитель председателя фракции "Слуга народа".