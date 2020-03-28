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13:02 28.03.2020

Госпогранслужба отмечает отсутствие очередей украинцев на границе в субботу утром

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Госпогранслужба отмечает отсутствие очередей украинцев на границе в субботу утром

В субботу утром не наблюдалось очередей из украинцев, пожелавших вернуться на родину и прибывших к границе пешком, сообщила Госпогранслужба.

Там отметили, что в пятницу было осуществлено более 500 автобусных рейсов, чтобы доставить на родину 22 тыс украинцев, прибывших пешком до границы.

"Вчера в пунктах пропуска на границе с Польшей наблюдалось значительное увеличение пассажиропотока на въезд в Украину. Граждане Украины массово возвращались домой. Поскольку украинцы преимущественно прибывали в пункты пропуска пешком, Государственная пограничная служба Украины способствовала привлечению к их перевозкам транспортных средств, предоставленных местными властями и ГСНС", - отмечается в сообщении.

Пограничники также приняли беспрецедентное решение - открыли пешее направление движения рядом с пунктом пропуска "Краковец", где на автомагистрали А4 развернули передвижные автомобильные комплексы пограничного контроля на базе двух автомобилей. "Здесь 12 экспертов по проверке документов оформили на вход в Украину почти 2400 пешеходов", - отмечается в сообщении.

Всего же через государственную границу 27 марта было пропущено в Украину почти 22,5 тысячи человек, прибывших до границы пешком. Больше всего из них оформлено на въезд в пунктах пропуска "Ягодин" - 6,5 тысячи, "Краковец" - 6,5 тысячи, "Рава-Русская" - 4,7 тысячи, "Чоп (Тиса)" - 2, 2000, "Вилок" - более 800, "Лужанка" - 800, "Ужгород" - 700 граждан.

Чтобы перевезти граждан были привлечены 80 автобусов и микроавтобусов, которыми совершено более 500 рейсов.

Теги: #госпогранслужба #граница #очереди
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