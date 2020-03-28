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04:14 28.03.2020

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка и министр социальной политики обсудили проблемы с сфере охраны детства в период ЧС – Офис президента

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Уполномоченный президента Украины по правам ребенка и министр социальной политики обсудили проблемы с сфере охраны детства в период ЧС – Офис президента

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба провел рабочее совещание с министром социальной политики Мариной Лазебной по направлениям государственной политики в сфере охраны детства в период чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

«В условиях чрезвычайной ситуации система охраны детства должна оперативно реагировать на детские проблемы и потребности. Ведь это - вопрос жизни и здоровья детей. Поэтому специалисты социальной сферы должны мобилизировать усилия, чтобы гарантировать безопасность детей. Мы должны защитить их в этот непростой период », - подчеркнул Кулеба.

Во время совещания стороны обсудили обеспечение средствами индивидуальной защиты специалистов по социальной работе в регионах.  К оперативной закупке средств индивидуальной защиты будут привлечены международные благотворительные организации.

Теги: #министр #украина #встреча
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