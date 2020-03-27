События

19:20 27.03.2020

Ассоциации медиа бизнеса, региональных издателей и НСЖУ призывают власть поддержать информационную безопасность населения в условиях карантина

3 мин читать
Ассоциации медиа бизнеса, региональных издателей и НСЖУ призывают власть поддержать информационную безопасность населения в условиях карантина

Украинская ассоциация медиа бизнеса, Ассоциация независимых региональных издателей Украины и Национальный союз журналистов Украины призывает Кабинет министров, Верховную Раду и президента принят ряд неотложных мер по поддержке информационной безопасности населения Украины в условиях карантина.

"Украинская ассоциация медиа бизнеса, Ассоциация независимых региональных издателей Украины и Национальный союз журналистов Украины подчеркивают необходимость введения ряда мер, необходимых для бесперебойного и своевременного информирования граждан Украины и обеспечения доступа к информации профессионального качества, которую готовят сотрудники издательских компаний и обеспечивают доступ к ней для всех без исключения жителей Украины на всей территории нашей страны", - говорится в обращении организаций.

Отмечается, что именно украинские издания местной сферы распространения является источником информации для жителей сел, городов и райцентров, что составляет 66% населения Украины.

"В условиях пандемии все больше стран мира - после первоочередных неотложных мер в борьбе, собственно, с COVID-19 - создают условия для обеспечения доступа своих жителей к прессе как к такому же социально важного ресурса как пища", - подчеркивают подписанты.

В связи с чем, издатели, объединенные в Украинскую Ассоциацию Медиа Бизнеса и Ассоциацию Независимых Региональных Издателей Украины, а также журналисты, объединенные в Национальный союз журналистов Украины, обращаются к правительству, Верховной Раде и президенту с настойчивой просьбой поддержать следующие первоочередные меры по обеспечению доступа населения Украины к профессиональным медиа как к социально важному ресурсу.

В частности, предлагается: внести прессу в перечень товаров, доступ к которым должен быть обеспечен через работающие сети продуктовых магазинов и супермаркетов; внести точки розничной продажи прессы в перечень объектов инфраструктуры, которые должны работать и обеспечивать информационную безопасность в Украине; открыть возможность бесперебойной перевозки прессы от типографий до точек розничной продажи для компаний, специализирующихся на прессовой логистике; расширить перечень мест, где может осуществляться торговля прессой, в частности, добавить прессу в ассортимент супермаркетов и аптек; получить от "Укрпошты" гарантии своевременной доставки прессы подписчикам.

Кроме того, во времена рекордного падения рекламных доходов всех медиа и для предотвращения прекращения выхода медиа предлагается ввести налоговые каникулы для редакций СМИ - временно отменить налог на доходы для работников редакций (НДФЛ) и НДС по продаже прессы, а также установить на период действия карантина льготную аренду для редакций и для киосков прессы - 1 грн в месяц.

Среди прочего, в целях поддержки редакций местных изданий предлагается разместить в газетах местной сферы распространение социальной рекламе за счет средств бюджетов (как государственного, так и местных), исходя из стоимости 1 грн за один экземпляр тиража по подписке.

Подписантами обращения являются президент Общественного союза "Украинская Ассоциация Медиа Бизнеса" Алексей Погорелов, президент Ассоциации Независимых Региональных Издателей Украины Александр Чевган и председатель Национального Союза Журналистов Украины Сергей Томиленко. Также документ открыт для подписания всеми желающими.

Теги: #медиа #информбезопасность #бизнес
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:31 27.03.2020
Крупнейшие бизнес-ассоциации призвали Раду поддержать необходимые для соглашения с МВФ законопроекты

Крупнейшие бизнес-ассоциации призвали Раду поддержать необходимые для соглашения с МВФ законопроекты

14:09 27.03.2020
Бизнес дает деньги на борьбу с коронавирусом или сам закупает медаппаратуру, тесты и защиту для медперсонала

Бизнес дает деньги на борьбу с коронавирусом или сам закупает медаппаратуру, тесты и защиту для медперсонала

08:37 26.03.2020
Huawei ожидает ухудшения показателей из-за коронавируса, уже вернула к работе более 90% сотрудников

Huawei ожидает ухудшения показателей из-за коронавируса, уже вернула к работе более 90% сотрудников

15:08 25.03.2020
Перенос Олимпиады в Токио нанес удар крупнейшим медиакомпаниям США

Перенос Олимпиады в Токио нанес удар крупнейшим медиакомпаниям США

12:05 25.03.2020
Украинская рада бизнеса предлагает с 3 апреля частично возобновить деловую активность

Украинская рада бизнеса предлагает с 3 апреля частично возобновить деловую активность

19:39 23.03.2020
Стали известных 5 главных проблем бизнеса после введения карантина – ТПП Украины

Стали известных 5 главных проблем бизнеса после введения карантина – ТПП Украины

18:06 23.03.2020
Зеленский ожидает программы кредитных каникул для бизнеса, анонсировал уголовную ответственность за незаконный экспорт медтоваров

Зеленский ожидает программы кредитных каникул для бизнеса, анонсировал уголовную ответственность за незаконный экспорт медтоваров

14:11 23.03.2020
Бизнес-ассоциации категорически против введения ЧП с остановкой всех нестратегических предприятий

Бизнес-ассоциации категорически против введения ЧП с остановкой всех нестратегических предприятий

13:44 23.03.2020
"Vodafone Украина" отказался от налоговых каникул с целью поддержки местных бюджетов

"Vodafone Украина" отказался от налоговых каникул с целью поддержки местных бюджетов

10:37 23.03.2020
Бизнес ожидает от власти усиления потенциала медслужб и продолжения сотрудничества с МВФ - опрос АСС

Бизнес ожидает от власти усиления потенциала медслужб и продолжения сотрудничества с МВФ - опрос АСС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Северная Македония стала 30 членом НАТО

Очередь из 1,8тыс. украинцев образовалась в пункте пропуска "Краковец" на украинско-польской границе

Боевики обстреляли жилой сектор возле Авдеевcкой промзоны, ранение получила 65-летняя женщина

Коронавирус подтвердился у начальника полиции Киева Крищенко

В ОБСЕ призвали, чтобы меры по противодействию распространению коронавируса не были препятствием для доступа СММ ко всей территории Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Национальный совет безопасности Бельгии продлит режим изоляции из-за коронавируса до 19 апреля

Конгресс одобрил законопроект по поддержке экономики США на $2 трлн

США вновь вышли на первое место в мире по числу заболевших коронавирусом

Дистанционное голосование - это антиконституционно - депутат Наталуха

Северная Македония стала 30 членом НАТО

Руководители санаториев просят руководство страны поддержать курортную сферу

Очередь из 1,8тыс. украинцев образовалась в пункте пропуска "Краковец" на украинско-польской границе

В Житомирской области коронавирус подтвержден у женщины, контактировавшей с умершей жительницей Радомышля

Боевики обстреляли жилой сектор возле Авдеевcкой промзоны, ранение получила 65-летняя женщина

В Украину из Турции ввозили поддельные экспресс-тесты на коронавирус

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА