Боевики обстреляли жилой сектор возле Авдеевcкой промзоны, ранение получила 65-летняя женщина

Незаконные вооруженные формирования в очередной раз совершили обстрел гражданской инфраструктуры населенных пунктов в прифронтовых районах Донбасса, в результате чего ранение в ногу получила 65-летняя женщина, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Сегодня оккупанты из стрелкового оружия вели огонь по жилищному сектору неподалеку Авдеевской промышленной зоны. В результате этого 65-летняя гражданка Л. получила пулевое ранение в ногу. Пожилую женщину доставили в городскую больницу г.Авдеевка и ей оказана квалифицированная помощь", - сказано в сообщении штаба ООС на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что состояние пострадавшей сейчас удовлетворительное, угрозы жизни нет. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Главного управления Национальной полиции в Донецкой области, обстоятельства происшествия выясняются.