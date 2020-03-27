События

18:31 27.03.2020

Боевики обстреляли жилой сектор возле Авдеевcкой промзоны, ранение получила 65-летняя женщина

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Боевики обстреляли жилой сектор возле Авдеевcкой промзоны, ранение получила 65-летняя женщина

Незаконные вооруженные формирования в очередной раз совершили обстрел гражданской инфраструктуры населенных пунктов в прифронтовых районах Донбасса, в результате чего ранение в ногу получила 65-летняя женщина, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Сегодня оккупанты из стрелкового оружия вели огонь по жилищному сектору неподалеку Авдеевской промышленной зоны. В результате этого 65-летняя гражданка Л. получила пулевое ранение в ногу. Пожилую женщину доставили в городскую больницу г.Авдеевка и ей оказана квалифицированная помощь", - сказано в сообщении штаба ООС на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что состояние пострадавшей сейчас удовлетворительное, угрозы жизни нет. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Главного управления Национальной полиции в Донецкой области, обстоятельства происшествия выясняются.

Теги: #оос
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